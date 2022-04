Samia MEDDEB

Ingénieur instrumentation et maintenance industrielle , diplomée de l'INSAT;



Juin 2011: Formation 'Ultrasons, courants de foucault et rayon X' par EXTENDE - Orsay-Paris

Juillet 2010 : Formation ‘Audit Interne’ par l’auditeur IATF Mr Slim BEN ISMAIL ;

Juin 2010 : Formation ‘ISO TS/16949’ par l’auditeur IATF Mr Slim BEN ISMAIL ;

Juin 2010 : Formation ‘Secourisme’ par SALAMES ;

Mai 2010 : Formation ‘Sécurité incendie’ par SALAMES ;

Avril 2010 : Formation ‘SPC Maitrise statistique des procédés’ par l’auditeur IATF Mr Slim BEN ISMAIL ;

Avril 2010 : Formation ‘MSA Analyse des systèmes de mesures’ par l’auditeur IATF Mr Slim BEN ISMAIL ;

Juin 2010 : Formation ‘AMDEC’ par l’auditeur IATF Mr Slim BEN ISMAIL ;

Janvier 2010 : Diplôme nationale d’ingénieur en Instrumentation et Maintenance Industrielle.

Février 2006 : Accès au cycle d’ingénieur (concours national).

Juin 2004 : Bac technique, mention ‘assez bien’.

Juin 1997 : Diplôme d’informatique générale.



Mes compétences :

AMDEC/FMECA

Qualité

Maintenance

Maintenance industrielle

Informatique