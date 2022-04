Samia MNASRI

Accueil téléphonique des clients / Commercial



- Prise en charge des appels entrants (méthode ARC) (moyenne 50 appels par jour) y compris via le 3639

- Analyse et prise en charge de la demande du client puis réponse adaptée (traitement à mon niveau –ex : changement d’adresse, mise en place d’un virement etc.- ou transfert d’appel vers un service spécialisé)

- Découverte client (Questionnement appuyé sur la méthode des 7 Gagnants) pour susciter ou faire émerger le besoin

- Si opportunité, vente associée à la découverte client (argent au quotidien, épargne et prévoyance)

- Pour les produits « complexes », prise de rendez-vous avec un Conseiller Financier (envoi de la lettre de confirmation de RDV au client et de la fiche de liaison au Conseiller Financier)

- Ponctuellement, appels sortants sur listing client (ex : proposer une montée en gamme de carte de paiement, suite évolution de l’offre)



Administratif



- Assistante, réception et tri du courrier entrant, gestion des fournitures, élaboration de reportings.

- Instruction et traitement de dossiers de réclamations bancaires, avec élaboration de la réponse, sur des montants jusqu’à 10 000€.

- Saisie et mise à jour des données client (vérification et mise à jour de l’adresse, des coordonnées)

- Suivi de mes dossiers (au besoin, relance téléphonique du client si non-retour ou anomalie)

- Application de la réglementation bancaire : autocontrôles (respect des procédures et des normes bancaires, ex : conditions d’attribution d’un moyen de paiement).



Mes compétences :

Déontologie

Épargne

Methodes

Prévoyance

Reglementation

Réglementation bancaire

Reporting

Conseil

Communication

Finance