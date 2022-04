Samia PERRIER

Marketing :



Etudes de marchés en rapport avec le plan d’actions marketing de l’entreprise

Veille marketing et concurrentielle (presse et web)

Mesure de la satisfaction clients

Conception du plan d’action marketing annuel et à sa mise en œuvre

Gestion de projets



Communication :



Audit de communication (interne)

Mise à jour de la base de données clients et prospects

Community manager

Création et gestion d'outils de communication interne

Création et gestion d'outil de communication externe

Suivi de dossiers (relation clients, partenaires, organisation de séminaires, salons professionnels)

Préparation de support de réunion via ppt



Commercial :



Animer et fidéliser un réseau de professionnels

Détection des opportunités et développement commercial

Gestion partielle d’un pôle de deux téléprospecteurs non voyant

Prise de rendez vous

Reporting

Relance

Négociation

Planification des tâches



Administratif :



Accueil

Gestion des appels entrants et sortants

Facturation

Prise de notes



Logiciel :



Pack office (Word, Excel, Power Point)

Photoshop

Lightroom

Sphinx



CRM: Sage



Centre d’intérêt : La photo



Au plaisir.