Samia ROUINE, Docteur en sciences de gestion et experte dans les problématiques réglementaires des établissements bancaires et financier (contrôle interne, audit, conformité, PCA, risques et lutte contre le blanchiment des capitaux)



Mes compétences :

PCA

Gestion du risque

Cartographie des risques

Audit

Contrôle interne

Externalisation

Lutte anti-blanchiment