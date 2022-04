Mon expérience comme contrôleur de gestion depuis 6 ans à la CMA CGM, 3e groupe mondial de transport maritime en conteneurs, alliée à ma formation à l’EDHEC (spécialisation contrôle de gestion) m’ont permis de développer mes compétences et connaissances.

Mon esprit d’analyse, mon sens de l’organisation et mon autonomie associés à mon ouverture d’esprit sont autant d’atouts que je souhaite apporter et développer au sein d’une entreprise.