Samia ZAAFOUR

J'ai principalement travaillé dans la vente de prêt à porter et centre d'appels.

J'ai étudié principalement lors de mon cursus scolaire la communication, le commerce, le secrétariat et la comptabilité

Je recherche un emploi dans le domaine tertiaire et dans la vente ( agent d'accueil, vendeuse, secrétaire, téléconseillère..)

J'ai un goût du challenge j'aime réussir les missions qui me sont données.

Je suis une personne réactive ayant un bon relationnel et disponible.



Mes compétences :

Vente additionnelle+fidélisation clients

Prise de rendez-vous pour un commercial

Accueil physique et téléphonique

Encaissement

Merchandising

Après-vente

Logiciels: World, Excel, Sap

Expérience dans le service client Efficacité et es

Communicative, bon relationnel

Goût du challenge

Bonnes compétences en résolution des conflits