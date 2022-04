Samih CHAABANI

Mon profil généraliste et dynamique, ainsi que les connaissances que j’ai pu acquérir lors de mon cursus, notamment en ayant une spécialité conception et fabrication. En effet, avec mon expérience au sein de la société Zodiac nautic là où j'occupe un poste responsable production , ma tâche principale est de doubler la cadence de production de 18 bateaux par semaine à 30 bateaux .Je manage une équipe composer de 100 opérateurs, un technicien méthodes et un parque de moule de 180 pièces . A Zodiac Aerospace j'ai occupé un poste d'ingénieur méthodes centrale, j'ai pue d'augmenter l'efficience de production par la mise en ligne de la production en appliquant le Lean manifacturing on a passé de 40% jusqu'à 80%. Je suis actuellement en recherche active pour un nouveaux poste où tant les connaissances techniques que la communication et le management sont présents au quotidien, me permettrai de mettre pleinement mes compétences.



Mes compétences :

Electronique

SolidWorks

Aéronautique

Mécanique

Gestion de projet

Management

MATLAB