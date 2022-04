Samiha LOUBIBET

Au cours de ces dix dernières années, le profil de mon poste d’assistante d’équipe au sein d'Aravis a évolué vers des fonctions de gestion de projets et de communication.

Adaptable, je reste très attachée à la valeur d’échange au sein d’une équipe. Je sais écouter comme partager, et être autonome quand il le faut. Ainsi, j’ai pu conduire à bien plusieurs missions et challenges de l’agence.

Au niveau communication événementielle, je dispose d'une solide expérience de la logistique de colloques au niveau régional. J'ai également des compétences techniques des principaux logiciels de graphisme et de création et mise à jour de site.









Mes compétences :

Evénementiel

Communication

Outils Informatiques

Graphisme

Gestion administrative

Webmaster

Assistante marketing

Dynamisme

Autonomie

Santé au travail

Gestion des ressources humaines

Mutations et organisation

Allongement de la vie professionnelle

Egalité professionnelle femmes-hommes