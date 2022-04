Samiha TAZI

La société NYX TECHNOLOGIE développe de façon originale des services dédiés à la maintenance industrielle, à la gestion industrielle, à la conception et la fabrication et à la recherche et développement. Des services diversifiés et complémentaires, Pour vocation de proposer des solutions à toute entreprise utilisant des équipements industriels d'ancienne et de nouvelle génération



Nos compétences s’étendent aussi bien en amont des projets industriels par notre bureau d’études, qu’en aval à travers la réalisation (intégration, rénovation, revalorisation) et la maintenance (MCO, SAV constructeur).