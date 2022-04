Saminaden EDDY

Bonjour People,



Domicilié au sein de la Caisse Fédérale Crédit Mutuel CiC, je suis chargé de proposer nos solutions e-commerce au travers de nos clients commerçants ou Grandes Enseignes.

La solution e-commerce se présente sous le nom " CM CiC Paiement"



Site officiel: https://www.cmcicpaiement.fr/fr/index.html



Elle offre la possibilité aux commerçants ou Grandes Entreprises de pratiquer de la Vente à Distance auprès d'une clientèle fidéle ou potentielle.



Options proposées à nos commerçants ou Retailers:



Émulation

Token ou Alias

Paiement express

Clic & collect

Retour site marchand



Notre solution offrant plusieurs PACK à savoir différents modes de paiement selon votre parcours client souhaité.

On peut parler également d'automatisation de la gestion de vos paiements par l' intermédiaire de requêtes qui vous seront fournies, permettant le dialogue entre votre système de gestion et notre plateforme CM CiC Paiement.

Je précise que notre plateforme de paiement est certifiée PCI DSS donc toute transaction est sécurisée par notre environnement. Les cartes bancaires utilisées par vos porteurs sont sécurisées elles aussi et leurs informations resteront toujours confidentielles et stockées dans notre environnement.



Nous proposons bien entendu le 3D SECURE qui a pour objectif d' authentifier l'acheteur au moment de la transaction, ce qui réduit la fraude en matière de contestation.

Dans le cadre de la gestion de la Faudre, nous proposons également un module appelé " Module Prévention Fraude" qui vous permettra de créer un système de scoring auprés de vos porteurs, des passerelles IP, des codes PAYS etc..



Nous proposons des solutions en B to B avec un PACK FACTURE permettant à vos fournisseurs de régler leurs créances à travers un site sécurisé et toujours assurée par notre plateforme CM CIC PAIEMENT.



Autre sujets en cours, le lancement de FIVORY sur Strasbourg après une première vague sur BILLANCOURT.

Pour en savoir +, je vous invite dés à present à vous rendre sur le site officiel de FIVORY via votre moteur de recherche.

FIVORY c'est " Faciliter la relation. Favoriser l'achat"

Soyez les premiers à proposer cette solution à vos clients!



Nous sommes actuellement en pleine campagne et notre volonté à proposer cette solution à nos commerçants ou partenaires importants est sans limite.



En effet, Fivory est à la fois une application simple securisée et rapide à installer sur les smartphones: Quand on sait qu' 1 Français / 2 possède un portable de ce type, il est clair qu'il faut penser à une solution de paiement rapide mais surtout sécurisée. Pour vous, côté commerçants, un programme de communication et de fidélisation important que vous pourrez diffuser via une population équipée de notre appli FIVORY sur leurs smart!



Sachez que pour toute solution e-commerce ou déploiement FIVORY ou autres demandes en matière de traitements de flux, c'est avec plaisir que je serai votre référent sur tous projets à mettre en place et quelque soit le périmètre.

N'hesitez pas à franchir les frontières pour vous faire connaître et nous serons là pour vous y accompagner.



CM CIC PAIEMENT e-commerce: Nous proposons également nos solutions e-commerce à travers l' Europe et même à l' etranger, en respectant les multidevises souhaitées et conforme aux normes bancaires VISA/MASTERCARD .



FIVORY: Que vous soyez commerçants ou Enseignes, n'hesitez plus et vivons la nouvelle technologie ensemble avec une sécurité optimale, développée par notre informatique puissante du Groupe Crédit Mutuel CiC!



Mes coordonnées vous sont proposées pour tout rdv ou échanges souhaités.



Je reste à votre entière disposition.



Friendly



Eddy S