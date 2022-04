De formation académique technique, complétée par des formations économiques et en managements, renforcée par des expériences professionnelles, parfaite maitrise de la fonction achats et la soustraitance (locaux et étrangers) , très bonne connaissance en matière de relation bancaire, régime fiscal, procédure douanière et gestion des stocks, avec une excellente capacité d’analyse, je suis actuellement à la recherche d'un nouveau challenge.





Mes compétences :

Négociation

Communication