Samir AISSAOUI

- Compréhension technique et fonctionnelle du projet client

- Mise en place d'environnement de développement (développement Agile 'environnement d’intégration continue')

- Mise en application de systèmes d’information

- Rédaction du cahier de paramétrage

- Transmission des données auprès de l’équipe technique

- Identification des points bloquants et résolution avec l’aide de l’équipe technique

- Accompagnement et suivi du client lors de la phase projet

- Formation et accompagnement du client lors de la phase de déploiement

- Intégration et implémentation de solutions métiers et progiciels de gestion : Etude , conception, développement ,adaptation, paramétrage, recette, accompagnement au démarrage et formation des utilisateurs

- Maîtrise fonctionnelle du métier d'impôt, du gestion financière,stock achat et gestion hôtelière et gestion des ressources humaines et warehousing 'BI EE / Open source'

- Etude et analyse des besoins fonctionnels des sociétés, rédaction de cahiers des charges

- Assistance à la recette et rédaction de scénarii de tests et de cahiers de recette

- Reengineering de processus

- Élaboration des offres techniques ,commerciales et financières

- Élaboration des spécifications techniques ,fonctionnels

- Formulation des solutions adéquates et uniques pour chaque société

- Excellente expérience sur des projets web en environnement Java/JEE(anciennement nommé J2EE) & Oracle ADF

- Conception et mise en place d’architectures,

- Choix d’outil et de technologies

- Développement rapide des solutions efficace et évolutive,durable.

- Autonome et rigoureux

- Bonne capacité d’analyse et d’adaptation

- Force de proposition

- Bon relationnel

- Très motivé et polyvalent, avec une bonne gestion du stress où les délais et les événements imprévus sont concernés;

- Esprit d'équipe avec l'approche d'affirmation de soi;

- Passionné par les solutions technologiques.

- .....



Mes compétences :

Oracle

Java 2 Enterprise Edition

Java

Apache Maven

RichFaces

JavaServer Faces

Enterprise Java Beans

WebLogic Enterprise Application Server

Jboss

Java Enterprise Edition

JQuery

Sun Solaris

SQL

Oracle PL/SQL

JavaScript

Java Servlets

Java 2 Micro Edition

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Hibernate

JBPM

XML

XHTML

UML/OMT

TCP/IP

Secure Shell

SMTP

PostgreSQL

Personal Home Page

Oracle Workflow

Oracle JDeveloper

Oracle Forms

Oracle ERP

Oracle DBA

Oracle Application Development Framework

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Project

Merise Methodology

MVC

LINUX UNIX SOLARIS

Java Server Pages

Java Applets

JDEVELOPPER

Internet

HTTP

HTML5

HTML

HSQLDB

Futures Operations

Firebug

FTP

DB2

Cascading Style Sheets

Business Intelligence

Apache Subversion

ASPECT

AJAX

Oracle CRM

Java Virtual Machine