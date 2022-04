Soumaya FATHALLAH

Ingénieur Civil des Mines (promo 99), j'ai 10 ans d'expérience dans des fonctions transverses allant du technico-commercial au management de projet, de la définition au développement des stratégies commerciales et Marketing, entre la France, l'Espagne et la Tunisie.

Sur les 8 dernières années, j'ai travaillé dans le lancement et le développement d'activités offshores en IT pour différentes structures franco-tunisiennes.



Mes compétences :

ERP

NTIC

Offshore

SAP

Support

TMA

TRA