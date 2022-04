Samir AIT SI SLIMANE

Technicien Senior en Télécommunication, spécialisé dans les installations Outdoor et Indoor

(Site Survey, Vsat, Câblage RF, tests d’acceptence, mesures Radio) ; polyvalent, j’assure l’ensemble des tâches jusqu’à la mise en service des systèmes de Télécommunication, Adaptable, j’ai un bon contact avec la clientèle et possède un bon esprit d’équipe et d’analyse.



Mes compétences :

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

TDMA

Antennas

INetVu network deployment

SIP

Roofing

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

MF

Idirect HUB management and maintenance

GSM

Management opérationnel