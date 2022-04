Samir AKDOUCHE

En poste, en tant que contrôleur de gestion opérationnel, au sein du Groupe Dehon depuis avril 2012, je suis à l'écoute du marché, et disponible pour étudier les éventuelles opportunités.



Mon expérience en contrôle de gestion, mes compétences informatiques, mes capacités d'analyse et d'adaptation, ma motivation et ma détermination, seront mes atouts majeurs pour fournir aux différents acteurs de l'entreprise les outils de pilotage nécessaires .



Mes compétences :

Gestion administrative et financière associative

Contrôle de gestion