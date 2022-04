Samir ALHARUAT

Je possède une formation d'Ingénieur informatique et j'exerce actuellement mes fonctions au sein de Neoxia.



Ma modeste expérience professionnelle m'a donné une approche concrète du travail en équipe, Mon sens de l'observation, de la précision, et ma grande rigueur sont des atouts majeurs.



Mon profil est orienté développement (intranet, internet, système d'information), Je suis très attiré par les technologies mobiles(ios, android, windows phone) et Web, et je dispose de rigoureuses connaissances en maintenance et mise en œuvre de bases de données



Mes compétences :

Développement iOS

Java EE

Développement Android

PHP

UML

Proactif

XML

.net

Python

Android

WordPress

Microsoft SQL Server

Visual Basic .NET

Personal Home Page

Oracle

MySQL

Microsoft Windows

Macromedia Flash

Java

ActionScript

iOS

back office

Microsoft ASP.NET

Joomla!

Adobe Premier

jQuery

WinDev

Web Services

Warehouses

VBScript

V-Ray

UML/OMT

Struts Web Application Framework

Spring Framework

Service Oriented Architecture

Sass

Ruby

Redis

Rational Rose

Python Programming

Prestashop

PostgreSQL

PATTERN

Objective C

NetBeans

MongoDB

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Microsoft .NET Technology

Merise Methodology

Macromedia Dreamweaver

Linux

JavaScript

Java RMI

Java Enterprise Edition

JScript

Hibernate

HTML5

Framework

Final Cut Pro

FLEX

Enterprise Java Beans

Elements

ECLiPSe

Drupal

Database Administration

CouchDB

Cascading Style Sheets

CORBA

CINEMA 4D

CCNA

C++

C Programming Language

Autocad

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

AJAX

3D Studio Max

Asp.net

N