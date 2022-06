Samir MAAMERI

Diplômé d’un master 2 Marketing et gestion d’événements obtenu à l’Ecole de Management de Strasbourg, je suis actuellement à la recherche d’un poste stimulant.



Désormais fort d’expériences, acquises lors de mon alternance chez Peugeot Scooter et de mon poste de chargé marketing chez Feel Sport, je souhaite pouvoir rejoindre vos équipes et vous apporter ma motivation et mon expertise sur vos problématiques.



Voir naitre un projet, en être responsable et le mener à terme : voilà ce qui me passionne dans le marketing.



Je suis passionné par les réseaux sociaux mais aussi par les innovations technologiques et le sport, qui est mon moteur personnel.

Ce que je recherche en marketing/Evénementiel : un projet, une équipe, une vision à long terme et la liberté d’exprimer ma créativité de concert avec des collaborateurs motivés.



Je suis à votre entière dispositions pour toutes informations complémentaires.







Mes compétences :

Marketing

Communication

Commerce

Création

Sport

Evenementiel

Gestions d'événements

Football

Réseaux sociaux