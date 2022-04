Samira AHMEDI

Dernièrement, j'ai eu l'opportunité de travailler chez Ipsen.

Pendant 1 an et demie j'ai exercé la fonction d’assistante des Ventes au sein de la BU France où je devais répondre aux différentes demandes des directeurs de BU, des chefs de produits ainsi que des visiteurs médicaux. Mon objectif principal était de m’occuper des dossiers de déclarations au Conseil National de l'Ordre des Médecins, ce qui impliquait de savoir gérer les priorités et respecter les délais impartis.

Ensuite de Septembre 2013 à Mars 2014, j'ai travaillé comme assistante marketing au sein de la Franchise Uro-Oncologie où j’assistais le VP ainsi que 4 Directeurs Marketing. J'étais chargée de gérer les budgets tout en ayant un rôle d’interface avec les différents services internes (Service Achats, Comptabilité, Congrès..).

J'étais également en relation avec les Agences de Communication et je participais activement aux réunions marketing sur le suivi des projets en cours.

La gestion des budgets, l’assistanat ainsi que l’interface avec les filiales et les services internes et externes m’ont permis d’acquérir une expérience riche et diversifiée.

Aujourd'hui je recherche un poste similaire et si possible dans le domaine des cosmétiques .





Mes compétences :

budgets

SAP

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lotus

EBP Paye