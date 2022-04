Samira AIT-ABBAS

Mes 13 ans d’expérience dans le web m'ont permis d'aiguiser mon expertise dans le domaine du web-marketing et d’affuter mes connaissances en E-commerce.



Force de proposition et proactive je sais mettre en œuvre ma créativité et mon expertise pour relever des défis professionnels.



Analyse, coordination et stratégie me permettent d'assurer mes missions avec succès, en adéquation avec les valeurs et les attentes de l’entreprise.



Rigueur et autonomie sont mes atouts.



Ma devise est de croire que :



"Le plus puissant de tous les leviers, c'est la volonté" (Félicité de Lamennais)



Mes compétences :

Webmaster

Gestion de projets

Wordpress

Publicité

Responsable projets

Internet

Communication

Google Adwords

Emailing

Gestion de projet

SEO

Responsable produit