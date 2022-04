Samira AIT-YAKHLEF

Je suis actuellement à la recherche active d'un poste de responsable qualité. Mon expérience en la matière est principalement liée à la démarche dans les domaines du sanitaire et du médico-social.

Je dispose aussi d'une expérience de 8 mois dans la mise en place et le suivi de la démarche qualité dans l'industrie agro-alimentaire. Mon objectif est de trouver une entreprise dans le domaine de l'industrie, ou de l'agro-alimentaire, ou des services susceptible de me donner l'opportunité de développer davantage mes compétences dans la qualité, la sécurité et l'environnement dans l'une de ces activités.



Mes compétences :

Referenciels ISO 9001 et 22000

Excel

Adaptation facile

Ecoute autrui avec patience

Polyvalante

Word

Powerpoint

Internet