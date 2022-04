Samira ASKRI

Alternative Talents

« Le Talent n’est rien sans l’envie »

Alternative Talents, un Cabinet de conseil en recrutement pour qui l’humain est la clef de la performance.



La mutualisation des compétences est devenue un enjeu majeur pour assurer compétitivité et motivation au sein des entreprises. Cela est d’autant plus vrai dans les PME et TPE pour qui chaque individu devient un véritable levier de performance.



Cette force nait toujours d’une rencontre, entre une société et un Homme.

Cette rencontre nous vous proposons de la provoquer.



Notre objectif est simple : créer l’émulation au sein des entreprises.



Notre méthode de travail : être à votre écoute



Du sur-mesure s’il vous plait :

Parce que votre entreprise est unique, porteuse de valeurs, d’une culture du travail et d’un business model spécifiques, il est primordial pour nous de prendre le temps de la comprendre et d’identifier vos besoins précis sur le profil recherché :

Parcours professionnel du candidat recherché

Sa personnalité

Ses compétences techniques

Ses études

Ses compétences personnelles

…





Une expertise pour détecter le profil qu’il vous faut

Notre sélection est fondée sur une étude approfondie des personnalités de chacun des candidats.

Chaque candidat est unique avec sa personnalité, ses projets professionnels, son système de valeurs. Passer au filtre les attentes des candidats et vos besoins permettent d’aboutir à une analyse subtile d’un profil pour identifier une adéquation optimale avec votre entreprise.



Une façon simple d’assurer un épanouissement au travail, une plus grande implication et d’une collaboration plus pérenne.



A vos côté après le recrutement

Une intégration réussie est l’assurance d’un collaborateur investi. C’est pour cela que nous vous accompagnons durant toute la période d’essai, en échangeant avec vous mais aussi avec le candidat qui travaillera au sein de votre entreprise.



La confiance mutuelle est l’ingrédient indispensable pour assurer la réussite d’un recrutement.

Du sur mesure et une rémunération au succès, adaptée à vos budgets et en fonction des profils.



