Samira CHOUACHOUA

GENERALI RECRUTE un COORDINATEUR DE PROJET DE VIE / CASE MANAGER

Les Missions principales :



Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la Responsabilité d’un expert d’opérations d’assurance, votre mission consiste à proposer des solutions alternatives d’indemnisation pour les victimes d’accidents corporels.



A ce titre, vous êtes amené(e) à :



• Participer à la création et au développement d’une cellule dédiée aux victimes de lésions cérébrales acquises,

• Traiter en parfaite autonomie les dossiers de Case Management de la mise en place à la coordination et l’évaluation des prises en charge des dossiers complexes,

• Effectuer des bilans ainsi que des reporting réguliers d’activité,

• Être le/la garant(e) de la qualité et de la conformité des dossiers traités,

• Contribuer au développement de l’activité du Case Management au sein de la Direction de l’Indemnisation en lien avec les différents acteurs internes et externes,

• Apporter un soutien continu à la formation des acteurs internes.





Profil recherché :



• Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure spécialisée en rééducation des victimes de lésions cérébrales acquises, avec une expérience confirmée d’assistant(e) social, ergothérapeute, ou éducateur spécialisé(e) au sein d’une structure spécialisée d’accueil et de prise en charge de personnes atteintes de lésions cérébrales acquises ou issu (e) du milieu hospitalier .

• Votre rigueur et votre capacité à travailler en mode projet, votre écoute, vos qualités relationnelles et de négociation sont autant d’atouts qui vous permettront de mener à bien les missions qui vous seront confiées.

• La maîtrise d’un anglais opérationnel serait un plus à votre candidature.



Le poste est à pourvoir sur notre site de Saint-Denis à l’arrêt du RER Stade de France (5 min. de Paris).

Vous pouvez postuler sur notre site institutionnel Geneali sous la reference EE5338

