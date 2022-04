Samira KSOURI

Titulaire d'un DEUG AES (Bac+2 administration, économique et sociale) que je viens d'enrichir d'un Titre CRCD : Conseiller Relation Client à Distance.

Durant mon parcours professionnel j'ai eu l'opportunité de travailler dans des entreprises de renoms tels que URSSAF, SOCIETE GENERALE, POLE EMPLOI, EDF en qualité de Conseiller Client, plus précisément au service recouvrement où j'ai été amenée à accueillir, conseiller et trouver des solutions avec les clients afin de recouvrer leurs créances. J'ai également été téléconseillère dans une société d'import-export chez GUANTER RODRIGUEZ.

Toutes ces expériences m'ont permis de confirmer mon goût pour la relation client. Je dispose d'un grand esprit d'équipe, je suis autonome, polyvalente, réactive et rigoureuse dans mon travail.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel