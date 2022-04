Samira LAKDJA

QC/QA Assistante En Controle De Qualité



ModifierLieu

Algérie

Secteur

Pétrole et énergie

Entreprise actuelle JCC

Précédent 2009 to 2010 Company of Structure Work &TCE(02/11/2010 To 10/08/2011) Fornaka

Formation UGMO

D.E.S en Biologie option Génétique et je travaille au domaine de la qualité controle QC/QA

Daily Welding Production Visual Inspection Report;R'apport D'inspection Pour Le Nettoyage De La Tuyauterie Interne Avant Le Montage;Positive Material Identification Report(PMI);Request For Inspection(RFI);Pre-welding Visual Spection Report;Transmittal Request For Inspection;QC Document Transmittal;Mechanical Completion Package(MCP)









Mes compétences :

Windows

Gas

Microsoft Excel

Microsoft Word

Petrochemical and Natural gas Industries

English and French languages

Petroleum

Tourism

Negotiation

Microsoft Access

Microsoft office