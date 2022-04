Samira MOUTALOU

Après avoir suivi une formation de "Conseiller en insertion professionnelle", j'ai obtenu mon titre le 28 octobre 2013. J'ai une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'entretien et du nettoyage.Mon sens de l'écoute et de l'engagement m'ont amenés à me reconvertir et donc à effectuer cette formation; et ainsi de mettre au service de personnes rencontrant des difficultés dans leur recherche d'emploi, ces deux qualités qui sont , à mon sens, essentielles dans beaucoup de domaines.

Mes différentes périodes de stage dans des associations m'ont permis d'acquérir une expérience dans le domaine socio-économique.

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de Conseillère en Insertion Professionnelle.





Mes compétences :

Accompagnements socio

Animation

Réseau insertion