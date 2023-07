Nathalie GIANELLA

Conseillère en immobilier.

Pour vous Vendeurs... Professionnelle aguerrie dans les stratégies commerciales et de communication. Vous attendez un interlocuteur avisé et compétent pour vous accompagner dans la concrétisation de votre projet immobilier. Sachez que Mon IMPLICATION sera totale et à la hauteur de l'enjeu que représente votre transaction immobilière. Mes qualités dans les relations humaines feront le reste. Je mets à votre disposition tous les outils dont je dispose et tous les moyens exceptionnels pour la diffusion de votre bien sur les sites les plus importants de France. Je suis à votre disposition soit : - Par e-mail : n.gianella@bskimmobilier.com ou par téléphone au 0667648772-



Mes compétences :

Accueillir et être à l'écoute des clients

Relation client

Prospection client

Etablir un diagnostic

Réactivité

Autonomie

Dynamisme

Négociation et vente de biens immobiliers

Prospection négociation de biens immobiliers en vente