Samira NAZIH

Gestionnaire des baux commerciaux au sein du Groupe VIVARTE, Holding regroupant les enseignes Caroll, Kookaï, Minelli, Naf Naf, Chevignon, San Marina, La Halle... soit plus de 3000 points de vente en centre ville et périphérie.



Gestion d'environ 400 boutiques situées en périphérie, centre ville, et centres commerciaux réparties sur toute la France en étroite collaboration avec mon assistante de gestion. Ma principale mission consiste à suivre les échéances des baux commerciaux (renouvellements de baux avec ou sans déplafonnement, négociations des clauses avec les bailleurs ou résiliations). Suivi de toute de la vie du bail en veillant a la bonne exploitation commerciale de nos enseignes, gestion des travaux en collaboration avec les Directeurs Régionaux, le service maintenance, les gérants de magasins.



Mes compétences :

Gestion

Baux commerciaux

Immobilier