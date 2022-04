Samira OULAD EL HADJ

Je suis actuellement à la recherche d un poste de Conseiller Clientèle Particuliers. Je suis une personne très motivée et ambitieuse et je souhaite mettre mes compétences professionnelles en action. J ai acquis une expérience dans le domaine de l emploi, la reinsertion l'accompagnement ainsi que dans le domaine Bancaire.



Mes compétences :

Base de secrétariat

Maîtrise de la relation client

Capacité d'analyse et de synthèse de documents

Sens de l’écoute, du contact et de l’organisation

Enregistrements de documents commerciaux

Bonnes expressions écrite et orale