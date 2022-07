Samke BOURKANI

Je vous accompagne pour réussir votre communication.

Goûtez à une publicité en ligne efficace !

Osez des actions commerciales attractives !

Envie de booster votre activité ? Promouvoir et favoriser le développement telle est notre mission !

Description:



Vous faire connaître est notre métier:



- la conception et la création de votre site web

- la création de vos pages entreprises dans les médias sociaux

- la création et l'envoi de vos newsletters et e mailings

- la réalisation de votre site web mobile ou application spécifique

- la réalisation de vos supports images (photo, vidéo d'entreprise)

- la réalisation de graphique (flyer, carte de visite, plaquettes, brochures, roll up..)

- Prise en charge de votre public relation

- Rédaction et envoie de dossiers de presse

- Sponsoring

- Organisations de vos événements

- Hôtesses / Mannequins

- Développement Commercial



Spécialisations

Communication, Marketing opérationel / stratégique, évent, Public relations



Mes compétences :

Gestion de projet

Evénementiel

Relations Presse

Marketing opérationnel

Relations Publiques

Community management

Développement commercial

Marketing stratégique

Communication

Communication événementielle