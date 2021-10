Samuel BIJOU

Je suis un ingénieur informatique, spécialisé dans le développement et l'architecture logicielle, baigné dans ce domaine depuis mon enfance et voulant travailler dans les nouvelles technologies.



Mon intérêt professionnel est basé sur les domaines de l'intelligence artificielle (Machine Learning, Deep Learning, assistant personnel, systèmes embarqués etc...), l'architecture logicielle, la BlockChain, et le développement d'outils augmentant la productivité d'entreprises diverses et variées.



Porté par une ambition grandissante, je souhaite apporter ma pierre à l'édifice dans le monde de l'informatique afin d'aider à l'évolution du monde actuel.



Mes compétences :

SQL

PHP

Langage c

BASH

CSS

JAVA

UML

Python

Javascript

Génie logiciel

Architecture informatique

AJAX

Gestion de projets

Architecture réseaux

JQuery

Gestion des systèmes d'informations

Administration système

Statistiques

JSON

Économie

Awk

Marketing

Design pattern MVC

Probabilités

Linux/UNIX

HTML

PL/SQL

Visual Basic

Visual Basic for Applications

Git

Node.js

JavaFX

Conception UML

Ergonomie

Programmation parallèle

Méthode agile

Java EE

Design Patterns

Microsoft 365

CleanCode

Jenkins

C#

C++

DDD

Scripting

Docker

Spring Framework

Machine Learning

ITIL

Intégration continue

Programmation fonctionnelle