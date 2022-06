Samuel BOURGUET

Depuis 8 ans, , Sollal c'est spécialisé dans la messagerie Zimbra, la maintenance et le conseil en organisation informatique.



Nous recherchons des clients et des partenaires commerciaux pour le développement de notre offre Zimbra en Saas.



Nous sommes aussi votre RSIO (Responsable du Systeme Informatique et Organisation) à temps partagé dasn les PME, administration et établissements de santés.



Mes compétences :

Hébergement Externalisé

Maintenance informatique

Informatique médicale

Messagerie électronique

Zimbra

sauvegarde en ligne

Directeur Informatique

RSIO (Responsable Système Informatique et organnis

Migration Exchange vers Zimbra