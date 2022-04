Karine CASTEL JULIEN

De formation Ecole Supérieure de Commerce ( ESC Montpellier), j’ai une expérience de la vente et de marketing direct acquise tour à tour chez IBM, CCMX, Dell Computer et Crédit Mutuel Arkéa- Leasecom (vente de logiciel, de matériel informatique, financement d'actifs technologiques et offres de services). Aujourd'hui, en charge d'un réseau de partenaires chez Leasecom à Marseille, je propose des services de financement et de gestion d’actifs technologiques.

Leasecom s’adresse à tout type d’entreprise: PME, grandes entreprises, collectivités locales ou administrations. Pour chaque structure, Leasecom adapte ses réponses qui recouvrent :

* Des contrats de financement des équipements technologiques

* Des solutions d’ingénierie financière

* Des solutions de gestion de parcs informatique permettant une optimisation des budgets et de déchargeant les DSI de cette tâche.



Mes compétences :

Commercial

Création

Grands comptes

High tech

Informatique

Ingénieur Commercial

International

International Marketing

Manager

Marketing

Marketing olfactif

Marketing sensoriel

Parfum

PME

PMI

SSII

Vente