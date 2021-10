Samuel Gam, 38 ans, je suis praticien Shiatsu et médecine chinoise diplômé et affilié à la fédération France Shiatsu.

Le Shiatsu est un art japonais de pressions/relâchements sur les méridiens d'acupuncture. Il permet de faire lâcher les tensions physiques, psychiques et émotionnelles et aide à mieux gérer le stress



Je vous propose des séances sur rendez-vous à Troyes, Clérey, à votre domicile et en entreprise (http://www.vita-shiatsu.fr/pourquoi-le-shiatsu-en-entreprise) .

Le Shiatsu s'adresse à tous, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, sportifs amateurs ou professionnels, femmes enceintes etc.



Le Shiatsu aide à rééquilibrer le corps dans son ensemble et à libérer les blocages, permettant au receveur de retrouver son équilibre physique et psychologique et empêchant les tensions de s’installer et de donner lieu à la maladie.



En plus des particuliers, je propose également des séances dans les entreprises, les maisons de retraite, les lieux de séminaires...



La première reconnaissance officielle du shiatsu en France vient de paraître au JORF n°0170 du 25 juillet 2015 page 12688 texte n° 29 .



Bien que non reconnu comme pratique médicale en France, le shiatsu est une des huit approches alternatives désignées dans la résolution A4-0075/97 du Parlement Européen votée le 29 mai 1997 comme « médecine non conventionnelle digne d’intérêt ».



Si vous souhaitez plus d'informations sur le Shiatsu, les bienfaits qu'il apporte et les nombreux maux qu'il peut aider à soulager, rendez-vous sur mon site vita-shiatsu.com ou sur ma page Facebook :

https://www.facebook.com/pages/Vita-Shiatsu/838039029622471



ou contactez-moi au 06 06 99 33 16 ou par mail à contact@vita-shiatsu.com





Mes compétences :

Shiatsu

Microsoft Word

Microsoft Excel

HPLC

GC-MS

ELISA