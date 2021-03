Samuel MET

Ingénieur INSA (génie énergétique, option Ingénierie des énergies durables), et diplômé du Mastère Spécialisé "Construction et Habitat Durables" (Arts&Métiers Paristech - ESTP) :



3 ans d'expériences en Bureau d'Etudes Techniques Fluides (MOE et AMO)

Suivi de nombreuses expériences en enseignement.



Constructions bioclimatiques / passives

Normes (RT, RE) - labels - certifications

Bilans carbone, Analyse de Cycle de Vie Bâtiment, études d'éclairement, analyses de site, audits énergétiques, potentiel Énergies renouvelables...

Simulation Thermique Dynamique (TrnSys - PleiadesComfie)

Calculs réglementaires (ClimaWin - Perrenoud)

Bases d'Autocad, orientées plans CVC



Recherche un poste, idéalement proche de Redon.