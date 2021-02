Directeur des services du groupe pour les 3 marques (Audi, VW et VW Utilitaires) sur nos 3 sites (Saint Malo, Vitré et Fougères) :

- > entre ventes (SAV)

- > accessoires et pièces

Soit, 54 personnes à ce jour



Je suis en charge du développement et de la qualité des services rendus à nos clients.



Mes compétences :

SQL

Gestion de projet

Conseil

Audit

Management