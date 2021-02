Samuel PIGNON

- Développement de l’offre et du pôle de référencement naturel

- Portefeuille de 80 clients sur 120 sites Internet

- Création et maintenance de guidelines SEO (Back et front office)

- Développement d’outils graphiques de présentation de bilans, de positionnement, de gestion du netlinking

- Encadrement d’une équipe de 6 personnes

- Développement de l’offre de netlinking

- Développement de la synergie SEO/SEA

- Veille et R&D



Mes compétences :

Apache

Framework

LAMP

MySQL

PHP

Php MySQL

Référencement

Référencement naturel

Seo

Dégustation

Export