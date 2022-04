La société ONTRUSTArray est un cabinet de conseil spécialiste du digital.



Nous accompagnons les entreprises dans leur mutation via 3 angles :



- Conseil sur la stratégie

- Conseil sur l'organisation des équipes/process digitaux

- Conseil sur l'optimisation opérationnelle.





Son rôle est d’être le tiers de confiance, neutre et indépendant, qui optimise chaque maillon de la chaîne et chaque euro investi.



ONTRUST guide et informe ses clients des opportunités numériques et les oriente - en totale indépendance - vers les prestataires les plus adaptés à leurs besoins spécifiques.



Mes références / objectif :

- BUSINESS (Lastminute.com, Numéricable, Priceminister, Editions-Atlas,…)

- MEDIA (Lagardère, Ouest France, Vogue, Glamour, Menstyle,…)

- BRANDING (Renault, Mc Donald’s, PSA, Henkel,…)



+ d’une centaine d’annonceurs.



Guillaume de Villèle est membre actif de l'IAB et rapporteur de la commission Organiser



Mes compétences :

Social media

Ergonomie

Communication