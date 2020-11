Samy ATAYA

Organisation, travail en équipe, valorisation de l'entreprise sont mes maîtres-mots.

Dynamique, motivé, j'aime contribuer au développement de l'entreprise dont je fais partie.



Mes multiples expériences m'ont apporté une facilité de communication, d'adaptation et une curiosité qui me caractérisent.



Mes études, en Histoire puis en Lobbying européen, m'ont permis d'acquérir une solide culture générale et un intérêt puissant pour la culture, la politique, les relations sociales, la communication.

Elles m'ont donné le goût du challenge et de la compétitivité.

Je souhaite désormais en faire bénéficier les entreprises.



Mes domaines de compétences sont variés :

prise en charge de projets et développement de ceux-ci ;

management de projets et d'équipe ;

relations publiques ;

prospection de sponsors, diffusion des projets, suivi des évènements.



Mes compétences :

Création

Communication

Négociation

Management

Histoire