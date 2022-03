Je suis une personne très passionnée, engagée, créative, curieuse et polyvalente. Je maitrise les langues français, anglais et espagnol. J’apprécié avoir de différents challenges et de travailler en équipe pour arriver à atteindre les objectifs ensemble.



Mes compétences :

SAP

Project Management

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Import/Export

Adobe Acrobat