Alexandre DUBIÉ

Installé à Moscou depuis la mi-2014, je travaille pour TLScontact (Groupe Teleperformance).



Ayant commencé comme chef de projet, mon objectif principal était de gérer l'ouverture et l'installation de nouveaux centres et le développement de l'entreprise en Russie, dans les pays de la CEI et en Europe.

Maintenant, en tant que directeur régional des opérations Allemagne, Autriche, Scandinavie et Royaume-Uni, je supervise tous les centres d'application des visas dans 10 endroits différents avec 25 personnes sous ma supervision, le principal objectif étant d'assurer le bon déroulement des demandes, la satisfaction des demandeurs de visas, ainsi que la sécurité des employés des demandeurs et la sécurité numérique des données, selon les normes ISO27001 et ISO9001.



Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand en France en 2014 avec un Master en Management, j'ai effectué la plupart de mes études en langue anglaise et ma thèse portait sur la gestion et les perspectives d'avenir des entreprises occidentales en Russie et dans les pays de la CEI. J'ai passé plusieurs mois en Russie pendant mes études, à l’Institut MIRBIS puis en stage.



Jeune mais avec des compétences confirmées en communication, langues et management, je suis très motivé pour m'impliquer dans un environnement interculturel, international et dynamique avec un fort appétit pour de nouveaux défis et sans crainte de l'inattendu.



Je suis également passionné de musique, musicien sur mon temps libre (guitare et harmonica) ainsi que d'histoire, de géopolitique internationale, et je cherche toujours à découvrir de nouvelles cultures et langues.



Mes compétences :

Commerce international

Office 2010

International

Communication