Alexandre DUFFIEUX

Mes objectifs actuels :



Je souhaite me spécialiser dans un secteur dans lequel j'aimerai travailler : le vin. Je vais intégrer la licence commerce des vins en alternance à Sup Agro Montpellier en Septembre 2013. D'ici là, je souhaite commencer une expérience dans ce secteur d'activité, pour intégrer les connaissances du milieu et continuer à développer mes compétences dans le commerce.



Mes expériences post-études :



J'ai effectué un stage de fin d'étude dans une agence web. J'ai acquis des connaissances et compétences dans un domaine d'activité qui est le futur du commerce : l'E-commerce. Cependant, je ne me voyais pas continuer à travailler dans ce domaine d'activité. Après avoir acquis mon Master de commerce international, je suis partis au Canada où j'ai préparé un projet personnel qui me tient à coeur : faire le tour des USA pendant 3 mois dans un van. C'est avec une grande joie que j'en arrive maintenant au bout, après plus de 22 000km parcourus. Le résultat : contemplation, intégration, réflexion et action m'ont permis de prendre les rennes de ma vie et m'ont rendu intérieurement plus fort et plus stable. Great experience that happens once in a lifetime!



Les années études :

Passionné des technologies, ayant le sens du contact et curieux des différences culturelles, j'ai acquis un premier diplôme technique, en GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle) puis ai intégré le réseau IAE en Master à Montpellier pour développer des affaires internationales.

J'ai eu l'opportunité d'effectuer le premier semestre de ma dernière année de Master au Mississippi College aux Etats-Unis où j'ai pu étudier dans un contexte international et où j'ai pu développer considérablement mon anglais. Je me suis donné les moyens de partir pendant deux mois avant de faire ce semestre pour pouvoir prolonger mon séjour.

J'ai travaillé dans un camp d'été dans le New Hampshire, un Etat au nord du Massachussets par le biais du programme Camp America et ai ainsi pu voir la diversité du continent américain ainsi que le monde du travail.

Ces 6 mois aux Etats-Unis ont été une expérience enrichissante et m'ont ouvert les yeux sur le potentiel que je possède.







Mes compétences :

Business

Business international

Commercial

Commercial international

Communication

Community management

Community management & réseaux sociaux

Compétence informatique

COMPUTING

Culture

Electronique

Informatique

International

Management

Partnership

réseaux sociaux

Rigorous

RIGOUREUX

Technique