Conducteur de Transports Routiers Interurbains de Voyageurs : détenteur du Titre Professionnel et toutes cartes à jour

Mes plus : expérience accueil touristique, para-hôtellerie, gestion touristique et guidage de groupes; maintenance informatique et gestion bases de données.



Mes compétences :

Tourisme

Information Technology

Géographie

Histoire

Logistique

Transport de personnes

Bois

Animation