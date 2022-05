Sandra ARMAND

COMMERCIAL



Création dun portefeuille de clients directs en France (GSA, hôtellerie, indépendants, magasins bio).

Création et animation dun réseau de distributeurs à lexport (Vietnam, Estonie, Grèce, Espagne, Pays Bas).

Mise en place de partenariats E-commerce : marketplaces BtoB (Ankorstore, Faire, SHotels, Pharmedistore) et BtoC (Amazon, Private Green, Pharmédistore) : définition de loffre produits et tarifaire, création des stores (matrices produits), chartes graphiques, lancement de marque ou des nouveautés, animation promotionnelle, gestion des commandes et des stocks, facturation

Développement CA : prospection, implantations, valorisation des nouveautés, opérations promotionnelles.

Elaboration de devis commerciaux, réponse aux appels doffre.

Veille tarifaire et concurrentielle.

Création de supports de vente, dargumentaires et doutils de communication (prospects et clients).

Facturation et relance des impayés clients.





MARKETING



Négociation des emplacements promotionnels.

Définition des moyens daide à la revente suivant le potentiel client. Optimisation des budgets alloués.

Marketing direct : création et devis de PLV pour la valorisation des produits.

Formation des animatrices en point de vente.

Animation de Salons Professionnels (TradeExpo, Scaparf).





Mes compétences :

Merchandising

Budgets

Maîtrise Pack Office (Word, Excel, PPT)