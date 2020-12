Sandra BAREL

Infographiste, Webmaster de métier, installée à mon compte depuis plusieurs années : XALYS DESIGN en cocréations avec Céline Conte ainsi que d'autres professionnels de confiance. Egalement inscrite à la MDA, Maison Des Artistes de Paris, je réalise au quotidien un métier qui me passionne, me permettant de rencontrer des gens tout en laissant mon esprit créatif s'exprimer.

Passionnée par toutes formes de communication, qu'elles soit visuelles, verbales ou autre, je pratique chaque jour tant dans ma vie personnelle que professionnelle.

Notre société est le partenaire de votre communication depuis presque 17 ans maintenant. Que de belles rencontres et beaux projets.



www.xalysdesign.com

sandra@xalysdesign.com

Facebook : Xalys Montpellier

https://www.facebook.com/xalys.montpellier

Ainsi que sur Instagram : www.instagram.com/xalysdesign

Mes compétences :

Webmaster, graphiste, chargée de communication.

Rédaction d'articles quotidiens parallèlement à mon activité, pour un journal et certains magazines.