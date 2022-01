Sandra BONNEFOY

Après plus de 17 années en tant quassistante administrative et commerciale jai décidé dexercer un métier qui correspondra davantage à mes valeurs : pédagogue, pragmatique, esprit critique.

Toujours dans une démarche de satisfaction client je souhaite mettre à profit mes qualités investigatrice et de rigueur en vue de lamélioration continue. Je souhaite être actrice et participer à un projet, y apporter ma créativité et mes idées, anticiper et inciter mes collaborateurs à se perfectionner.



Je recherche une alternance sur 2 ans pour faire la formation Animateur QSE avec le CESI à AIX EN PROVENCE à partir de septembre 2022.