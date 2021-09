Sandra BULTÉ (SANDRA BULTÉ)

Depuis 2019



Responsable développement émaux dans le culinaire haute gamme

- gestion d'équipe en laboratoire

- gestion de projet et lancement de nouveaux coloris

- amélioration des formules existantes face aux nouvelles réglementations sur l'alimentarité

- caractérisation des barbotines d'émail en rhéologie

- relation aux filiales, aux équipes NPD et marketing dans la stratégie couleur

- Assistance à la production des articles émaillés et à l'atelier de fabrication de l'émail



Entre 2014 et 2019

Responsable Responsable développement émaux et de l'atelier de fabrication de l'émail



Entre 2009 et 2014

Ingénieur développement R&D

Développement des nouvelles couleurs et finitions mates ou émaux à effets

Relationnel partenariat avec les fournisseurs d'émaux