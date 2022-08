Sandra FABRETTO (FABRETTO )

Ouverte aux autres et organisée, je recherche activement un poste d'assistante polyvalente (administrative, hôtesse d'accueil, standardiste, secrétaire polyvalente, opératrice de saisie....).

Je suis quelqu'un de sérieux et réfléchi.

Je cherche dans les secteurs des Herbiers, Cholet, Montaigu voir la Roche sur Yon et Nantes.

Je souhaite avoir un poste à temps plein.

Je suis ouverte à vos propositions, je vous attends !!!!!



Mes compétences :

Accueil téléphonique et physique

Saisie des commandes

Saisie des bons de livraison

Saisie des factures

Gestion commerciale

Gestion du personnel

Saisie informatique

Gestion des impayés

Ciel Compta, traitement de texte, tableur, intrane