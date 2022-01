Sandra GELLE

Fraîchement titulaire du titre de Responsable d'Etablissement Touristique à l'IFETH (Les Issambres), je poursuis toujours le projet à moyen terme de gérer ma propre structure hôtelière.

Ce projet professionnel et de vie me permettra d'allier chaque jour le plaisir de recevoir et l'aventure de chef d'entreprise.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste de directrice ou directrice adjointe en village-vacances qui me permettra d'exercer les compétences que j'ai développées lors de ma formation et des stages en entreprise.



Mes compétences :

Excellent relationnel

Création

Création d'entreprise

Développement durable

dynamique

Environnement

Excellent relationnel

Organisée

Relationnel

Rigoureuse