Sandra HENO

Graphiste freelance depuis 2004

jévolue plus particulièrement sur Paris et Bordeaux

et à travers la france en cas de besoin. Mon expérience sest faite à Paris où jai travaillé

12 années au sein de plusieurs agences de communication.



Créative et réactive

je mets en avant ma motivation, ma CRÉATIVITÉ, mais également ma rapidité dadaptation et de travail.



Créations de logos et didentités visuelles, signalétique, marketing direct, affiches,

éditions publicitaires et corporate, incentive, catalogues et argumentaires produits, événementiel, journaux internes,

annonces presse, news letter, rapports annuels, etc... je réalise tous vos projets de communication.



Nhésitez pas à me contacter pour me soumettre votre projet, obtenir un devis ou un rendez-vous.



En attendant, je vous invite à vous rendre sur mon siteArray afin de découvrir quelques unes de mes réalisations.



À bientôt.

Sandra