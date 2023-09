Sandra MIGAN

Mes domaines de compétences :





Contrôle de gestion : Accompagner la mise place des budgets. Élaborer et suivre des tableaux de bord. Analyser les écarts. Mettre en place des outils de prospective et de programmation des recettes et des dépenses.



Administration : Élaborer des procédures de gestion d’entreprise et des procédures financières. Rédiger, contrôler et gérer les contrats et accords de consortium. Suivre un carnet de commande.



Finances : Facturer et suivre la trésorerie. Recouvrement des créances. Mettre en place des cautions bancaires. Mettre en place et suivre l'affacturage et le Dailly. Assurer une relation de confiance avec les banques.



Juridique : Participer à la clôture des comptes annuels avec les comptables et les CAC. Élaborer et transmettre les documents pour les assemblées générales.



Commerce : Mettre en place la veille des appels d’offre en France et à l'international. Construire les dossiers administratifs de réponse aux appels d’offre. Mettre à jour les références métier.



Ressources humaines : Accueillir les nouveaux salariés. Déclarer les charges sociales aux organismes sociaux, URSSAF, retraite, prévoyance, mutuelle.Mettre à disposition les informations utiles et les procédures de fonctionnement de la société.



Organisation d’événements : Mettre à disposition une boîte à outil pour les formations et les réunions.



Secrétariat : Accueil téléphonique et physique, gestion des déplacements, gestion de la flotte automobile, organisation et distribution du courrier, appui logistique quotidien aux collaborateurs, gestion des locaux.